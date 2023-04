“Er worden 65.000 kuikens per dag vergast”: organisatie ‘Bite Back’ voert actie in Hasselt

Dierenrechtenactivisten van Bite Back hebben zaterdagnamiddag in Hasselt actiegevoerd tegen het vergassen van eendagskuikens. Momenteel worden in Vlaanderen zowat 24 miljoen kuikens vergast per jaar, of 65.000 kuikens per dag, zeggen de actievoerders.

“We eten met z’n allen eieren en daarvoor hebben we leghennen nodig die we moeten kweken. Pas als die uit het ei komen zien we of het een vrouwtje (leghen) of mannetje (haan) is. Bij haantjes heeft de industrie geen economisch voordeel en die worden dus vergast of verhakseld”, zegt de voorzitter van Bite Back, Jo Dirix.

In de ons omliggende landen gebeurt dit, volgens Dirix, niet meer. “Daar gebruiken ze reeds een technologie om het ei te scannen.” Oppositiepartijen Groen! en Vooruit hebben een wetsvoorstel ingediend voor een verbod op het doden van eendagskuikens en dat werd afgelopen week in de commissie Dierenwelzijn besproken. “Vlaams minister Weyts laat hier echter de belangen van de landbouwindustrie primeren op het belang van dieren”, aldus Dirix.

De activisten van Bite Back probeerden voorbijgangers te sensibiliseren met foto’s van eendagskuikens met daarop de tekst “levensverwachting: 1 dag”.

“Kippen zijn intelligente dieren”

Maar het scannen van eieren en het verbod op het vergassen van eendagskuikens zijn voor de dierenrechtenactivisten maar een eerste stap. “Als we kijken hoeveel leghennen er in ons land zijn en welk leven die dieren moeten lijden, dan stappen we beter helemaal van het ei af”, vindt Dirix. “Het gezondheidsvoordeel is er niet en er is een enorme ecologische voetafdruk. Die miljoenen dieren die per jaar een miezerig leven lijden en daarna een gruwelijke dood tegemoet gaan, is eigenlijk iets wat niet meer houdbaar is naar dieren toe. Kippen zijn sociale en intelligente dieren. Wij pleiten voor plantaardige alternatieven.”

Bite Back stelt dan ook voor om subsidies die de landbouwindustrie krijgt, aan boeren te geven die aan plantaardige landbouw doen.