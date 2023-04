Dít is het tennis van de toekomst: Jannik Sinner (21) dwingt Carlos Alcaraz (19) op de knieën met episch punt in Miami

Sinner versloeg in de halve finales de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz (ATP 1) in drie sets: 6-7(4) 6-4 6-2. De partij duurde drie uur en 1 minuut.

De 19-jarige Alcaraz won eerder deze maand nog het toernooi van Indian Wells. Hij versloeg toen in de finale Medvedev. Door de nederlaag in Miami kan hij een streep trekken over zijn ambitie om de Sunshine Double, winst op de toernooien van Indian Wells en Miami, op zijn erelijst te zetten. De laatste speler die daarin slaagde, was Roger Federer in 2017. Hij raakt er ook zijn eerste plaats op de wereldranglijst mee kwijt. De Serviër Novak Djokovic staat maandag weer bovenaan, als de nieuwe ranking gepubliceerd wordt.

Daniil Medvedev plaatste zich eerder vrijdag als eerste voor de finale in Miami. Het vierde reekshoofd klopte in een Russisch onderonsje in de halve finales veertiende reekshoofd Karen Khachanov (ATP 16) in drie sets: 7-6 (7/5), 3-6 en 6-3.

De 27-jarige Medvedev mikt op een negentiende ATP-titel. Hij presteerde dit jaar al sterk en stak de eindzege op zak in Dubai, Doha en Rotterdam.