Eline De Munck opent vijfde Odette Lunettes in Hasselt: “Blij om in deze gastvrije stad te zijn”

Eline De Munck opent zaterdag, in pop-upformule, een gloednieuwe Odette Lunettes Store in Hasselt in de Hoogstraat. Bedoeling is een vaste stek in Hasselt te krijgen. Na de outlet Store in Maasmechelen Village is dit de tweede Limburgse vestiging.

De nieuwe winkel komt voort uit een samenwerking die Eline De Munck aangaat met de Limburgse opticien ‘De Brilboutique’ die Odette Lunettes al jaren verdeelt in haar winkel. De winkel van het Belgische brillenmerk in Hasselt krijgt ook een artistiek extraatje met twee unieke kunstwerken van de Belgische kunstenares Joke Verrelst.

“We zijn zo blij dat we een nieuwe store openen in deze mooie provincie, deze keer recht in het winkelhart van Hasselt”, zegt de immer enthousiaste Eline De Munck. “De gastvrijheid die we hier al gevoeld hebben sinds de opening van onze winkel in Maasmechelen Village is ongelofelijk fijn. We hebben trouwens iets met 1 april denk ik: vorig jaar openden we op dezelfde dag onze nieuwe winkel in Knokke. En ook deze opening in Hasselt is zeker en vast geen 1 aprilgrap (lacht).”

Samenwerkingen

Haar Belgische brillenmerk blijft evolueren, nu met deze nieuwe Partnership Store. Voor de eerste keer gaat Eline De Munck een partnership aan met een B2B-verdeler, in dit geval De Brilboutique. “We houden continu onze blik open voor interessante samenwerkingen”, zegt Eline. “We kregen al geregeld de vraag om mogelijke samenwerkingen uit te bouwen. We zijn daar achter de schermen mee aan de slag gegaan en dit partnership met De Brilboutique voor onze nieuwe Store is een mooi voorbeeld van zo’n eerste doorgedreven samenwerking. We openen de winkel voorlopig tijdelijk en hopen dat het Partnership concept aanslaat.”

Concreet is het beheer van de winkel in handen van Odette Lunettes en zorgt De Brilboutique voor het dagdagelijks uitbaten. Eline De Munck zal ook zelf geregeld in de winkel zijn. “Want dat blijft het mooiste aan mijn job: mensen helpen aan een nieuw montuur waar ze elke dag mee kunnen shinen.”

Dirk Jacobs, Geert Houben