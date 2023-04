Lotto Super League: Anderlecht zet titelambities kracht bij met 1-5 zege bij AA Gent

De vrouwenploeg van RSC Anderlecht heeft zaterdagnamiddag haar titelambities extra in de verf gezet met een vlotte 1-5 overwinning op bezoek bij AA Gent op de vierde speeldag van de play-offs.

Lore Jacobs eiste in de eerste helft de hoofdrol op met een loepzuivere hattrick. Ze scoorde in de 16e, 30e en 37e minuut. Laura Deloose (58.) en Esther Buabadi (65.) voltrokken de vijfklapper. Verder dan een eerredder in de 82e minuut geraakten de Buffalo’s uiteindelijk niet.

Anderlecht voert de rangschikking aan met 32 punten, terwijl Gent op de zesde plaats kampeert met 15 eenheden.