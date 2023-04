Autobestuurster rijdt via de sporen tramstation in Brussel binnen

Een autobestuurster is in de nacht van vrijdag op zaterdag met haar wagen op de tramsporen beland aan het Meiserplein in Brussel. De vrouw reed door tot het station Diamant, zo heeft een woordvoerster van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB zaterdag bevestigd.

“De vrouw heeft zich op het Meiserplein vermoedelijk vergist, en is in plaats van de tunnel voor de wagens de premetrotunnel ingereden”, aldus MIVB-woordvoerster Cindy Arents. “Ze is doorgereden tot het station Diamant en is daar gestopt.”

Gezien het nachtelijke uur veroorzaakte de vergissing weinig hinder. De wagen werd getakeld met een spoorrijtuig van de MIVB. Dat gebeurde voor het tramverkeer zaterdagochtend weer op gang kwam.

De bestuurster riskeert een schadevergoeding te moeten betalen, weet de VRT Nws.

Het gebeurde al twee of drie keer eerder dat een automobilist de tramsporen oprijdt, onder meer op dezelfde plek. Nochtans is de signalisatie daar duidelijk genoeg, zegt de MIVB.

Of de bestuurder gedronken had of gewoon verstrooid was, wordt nog onderzocht.