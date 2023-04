Het kostte bloed, zweet en tranen, maar Truiense vrouwen winnen opnieuw Belgische handbalbeker

Sint-Truiden maakte de favorietenrol meteen waar. Estelle Ghijsens loodste haar ploeg na vijf minuten al naar een 0-3-voorsprong. Eupen stond erbij en keek ernaar. De scheidsrechters Steenwinckels grepen dan maar in: de Eupense aanvalster Clermont maakte een aanvallende fout, maar tot ieders verbazing kreeg Macours van Sint-Truiden rood. De Limburgers waren van slag.

© Dick Demey

Haegemans miste vanop de strafworplijn, Schepkens kreeg geen bal tussen de palen en Eupen kwam op een diefje terug naar 3-3. De 3-4 van Vandenberk na 17’ werkte verlossend voor Sint-Truiden. Putzeys scoorde vanop de cirkel, Schepkens deed twee keer hetzelfde vanuit de tweede lijn en de 4-9 aan de rust was een geruststellende voorsprong voor de ploeg van Jo Delpire.

10-2

Bij 7-15 (45’) in de tweede helft was er nog niets aan de hand voor Sint-Truiden, maar toen Ghijsens een vaste bewaakster kreeg werd het plots wel problematisch. De Limburgers bakten er aanvallend niets meer van, ook defensief verloor de ploeg van Jo Delpire de controle. Eupen scoorde tien keer, Sint-Truiden zette daar maar twee treffers tegenover en bij 17-17 waren we aan verlengen toe.

© Dick Demey

In die extra times eisten Ghijsens en Schepkens een hoofdrol op en ging de beker voor de vierde keer mee naar Sint-Truiden.

EUPEN: Said, Lachi, Kriescher 4, Stadler 1, Maes, Clermont, Pötgen, Matzaris 1, Buerschaper 4, Buttau, Förster 1, Beckers 3, Dattolico 5, Rouselle, Nüchtern, Rudi, Le Brigand 2.

SINT-TRUIDEN: Jacobs, Ghijsens 11, L. Putzeys 1, Macours, F. Putzeys, Marteleur, Liesenborghs, Vautmans, Lamotte 3, Hermans, Vandenberk 1, Schepkens 4, Haegemans 2, Scheldeman, Govaarts.

