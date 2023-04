Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats: Liverpool-bankzitters staan plots oog in oog met dolle Pep Guardiola na doelpunt

Manchester City boekte zaterdag een klinkende 4-1 overwinning tegen Liverpool. De bezoekers kwamen nochtans op voorsprong in het Etihad Stadium, maar dan scoorde Julian Alvarez op de gelijkmaker na een fantastische aanval. Tot groot jolijt van de geblesseerde Erling Haaland in de tribune en trainer Pep Guardiola langs de zijlijn. De Catalaan sprong een gat in de lucht net op het moment dat Liverpool-bankzitters Konstantinos Tsimikas en Arthur Melo passeerden. Guardiola daagde hen wat uit, maar werd genegeerd door Tsimikas. Arthur gaf Pep wel een hand.