Antiquair Paul De Grande kocht huis dankzij ‘Huizenjagers’: “Budget van 2 miljoen euro”

Normaal is hij te zien in Stukken van mensen, maar volgende week kan je Paul De Grande volgen in Huizenjagers op Play4. Hij neemt deel aan de miljoenenweek, waar makelaars voor hem opzoek gaan naar een huis binnen zijn budget van twee miljoen euro. “Ik had eigenlijk niet echt de intentie om iets te kopen”, vertelt de antiquair in De tafel van vier. “Maar het is anders afgelopen.”