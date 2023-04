Vrouw die eruit wil zien als levensechte Barbie onherkenbaar na 43 operaties

Het was haar droom om eruit te zien als een levende Barbiepop. Liefst 43 operaties later heeft een Irakese vrouw foto’s gedeeld van haar metamorfose.

Dalia Naeem heet ze, de 29-jarige Irakese die in het dagelijkse leven presentatrice en actrice is. Maar wanneer ze niet aan het werk is, doet ze er alles aan om er meer en meer uit te zien als een levende Barbiepop. Ze onderging al 43 operaties en deelde pas een video op Instagram van hoe ze er nu uitziet. Het resultaat is opmerkelijk.

De transformatie van ‘Iraqi Barbie’, zoals Dalia op het internet genoemd wordt, is ongelooflijk. Zeker in vergelijking met hoe ze er voor al die operaties uitzag.