Castors Braine haalt uit: na Ine Joris ook Belgian Cat Nastja Claessens en Marie Vervaet naar Waals-Brabantse ploeg

Castors Braine trekt volgend seizoen de Belgische kaart. Na Ine Joris (21, 1m85), die overkomt van Kortrijk Spurs, spelen ook Nastja Claessens (18 jaar, 1m84) en Marie Vervaet (23 jaar, 1m86) volgend seizoen voor de Belgische topploeg.

Nastja Claessens, dochter van ex-Belgian Cat Irina Medvedeva en kandidaat Belofte en zelfs Speelster van het Jaar, is een Europees toptalent en is momenteel nog bij Waregem aan de slag. Daar is ze momenteel goed voor een gemiddelde van 17 punten, 7 rebounds en 3 assists. Claessens maakte in november en onder bondscoach Rachid Méziane in de EK-kwalificatiewedstrijden en op 17-jarige leeftijd een succesvol debuut bij de Belgian Cats en is op weg naar een internationale topcarrière. Leuk detail: Waregem eindigt dit weekend in de reguliere fase van de Top Division Women op de zevende stek en speelt volgende week de kwartfinales van de play-offs tegen de nummer 2 … Castors Braine. Marie Vervaet, ex-SKW en Kangoeroes Mechelen, is dit seizoen en net als Ine Joris bij Kortrijk Spurs aan de slag. Daar is ze goed voor een gemiddelde van 10 punten en 5 rebounds. Met deze drie toppers wil Castors Braine terug meer de Belgische kaart trekken.