Matthias Casse plaatst zich voor finale op de Grand Slam judo in Turkije

Matthias Casse heeft zich zaterdag in de klasse tot 81kg geplaatst voor de finale op de Grand Slam judo in het Turkse Antalya.

Casse, de nummer twee van de wereld in zijn gewichtsklasse, was in de eerste ronde vrij en startte in ronde twee met een overwinning tegen de Portugees Anri Egutidze (IJF 52), die op 2:38 voor het einde van de kamp tegen zijn derde bestraffing, een shido, aanliep. Vervolgens incasseerde onze landgenoot tegen de Oezbeek Nurbek Murtozoev (IJF 142) al snel een waza-ari, maar zette hij dat op iets meer dan een minuut voor het einde recht met ippon.

In de kwartfinales ging hij met twee keer waza-ari voorbij de Spanjaard Jose Maria Mendiola Izquieta (IJF 41), in de halve finales ging de Fransman Alpha Oumar Djalo (IJF 9) met waza-ari voor de bijl. In de finale staat onze landgenoot tegenover de Azerbeidzjaan Saaeid Mollaei, de nummer drie van de wereld. In de onderlinge confrontaties leidt Mollaei met 4-3.

Op de erelijst van Casse staan drie Grand Slam-zeges: Parijs 2020, Abu Dhabi 2021 en vorig jaar in Tel-Aviv.