Manchester City zonder Erling Haaland in topper tegen Liverpool, Kevin De Bruyne start in de basis

Haaland in actie in de beker tegen Burnley. — © REUTERS

Landskampioen Manchester City kan zaterdagnamiddag in de topper van de 29e speeldag in de Premier League tegen Liverpool nog geen beroep doen op Erling Haaland.

De Noorse international staat nog aan de kant met een blessure aan de adductoren, waarmee hij de voorbije week ook niet in actie kon komen voor zijn vaderland, in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Spanje en Georgië.

“Het gaat al veel beter met hem, maar de wedstrijd tegen Liverpool komt nog te vroeg”, vertelde City-coach Pep Guardiola aan BT Sport. De Argentijnse wereldkampioen Julian Alvarez is zijn vervanger in de spits. Voor Rode Duivel Kevin De Bruyne is er een basisplaats centraal op het middenveld.