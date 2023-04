Voor de Rode Duivels nog out, voor zijn club wel net op tijd weer fit: Stade Rennes kan weer rekenen op Jérémy Doku

Na een afwezigheid van enkele weken vanwege blessure kan Rennes-coach Bruno Génésio zaterdag weer rekenen op Jérémy Doku. De twintigjarige winger zit in de wedstrijdselectie voor de competitiewedstrijd tegen het Racing Lens van Loïs Openda, op de 29e speeldag in de Ligue 1.

Doku blesseerde zich op 5 maart in het competitieduel tegen Marseille aan de hamstring en kwam sindsdien niet meer in actie. Voor Rennes miste hij daardoor de competitieduels tegen Auxerre en Paris Saint-Germain, en voor de Rode Duivels de recente interlands tegen Zweden en Duitsland.

Kersvers bondscoach Domenico Tedesco had Doku aanvankelijk nochtans opgenomen in zijn 24-koppige selectie voor zijn eerste tweeluik. Tot onvrede van Génésio moest Doku zich melden bij de Duivels, waar hij echter al snel de selectie mocht verlaten. PSV-winger Johan Bakayoko werd opgeroepen als vervanger en vierde enkele dagen later zijn debuut in Zweden met een assist voor het derde doelpunt van Romelu Lukaku.