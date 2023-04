Magali Kempen stoot door naar finale ITF-toernooi Murska Sobota

Magali Kempen (WTA 244) heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de finale van het ITF-toernooi in het Sloveense Murska Sobota (hard/40.000 dollar). Ze klopte in de halve eindstrijd de Slovaakse Rebecca Sramkova (WTA 276) met 7-5 en 6-4 na een uur en 37 minuten.

In de finale wacht de Kroatische Antonio Ruzic (WTA 232) of de Russin Maria Timofeeva (WTA 257).

Magali Kempen won tot dusver negen ITF-toernooien, maar nog nooit een met een prijzenpot van 40.000 dollar.

Later op de dag komt de 25-jarige Kempen nog een tweede keer in actie. Aan de zijde van de Zwitserse Xenia Knoll, met wie ze het vierde reekshoofd vormt, treft ze in de finale van het dubbelspel de Britse Harriet Dart en de Roemeense Andreea Mitu.