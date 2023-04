Lichaam Taylen (2) gevonden in muil van alligator, mama (20) doodgestoken: vader (21) opgepakt voor dubbele moord

De politie van St. Petersburg, Florida, heeft het lichaam van een tweejarige jongen gevonden in de muil van een alligator. Zijn vader is opgepakt op verdenking van de moord op zijn zoon en zijn vrouw. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt.

Taylen Mosley (2) was woensdag als vermist opgegeven. De jongen en zijn moeder Pashun Jeffery (20) waren toen rond 17.20 uur nog gezien door familieleden, en een dag later sloeg zijn grootmoeder alarm toen ze niets meer hoorde van haar dochter. De politie vond haar lichaam in het appartement van het gezin. Ze was met meerdere messteken om het leven gebracht, zo bleek. Buren verklaarden de voorgaande avond ruzie gehoord te hebben maar de politie niet gebeld te hebben.

Van de kleine Taylen was geen spoor te bekennen. Een grootschalige zoekactie werd opgezet, onder meer met drones en duikers in waterlopen in de buurt. Vrijdag pas werd zijn lichaam gevonden toen speurders een alligator zagen rondzwemmen met iets in zijn muil. “Toen ze dichterbij gingen, vuurden ze één keer op die alligator”, zei politiechef Anthony Holloway tijdens een persconferentie. “Daardoor liet die het object in zijn muil meteen vallen.” Toen bleek dat het om de tweejarige jongen ging. Zijn lichaam was niet gehavend, maar hij leefde niet meer. Waaraan de jongen overleden is, is nog niet duidelijk.

De vader van de jongen, de 21-jarige Thomas Mosley, werd meteen opgepakt. Hij bleek woensdagavond rond 21 uur met snijwonden aan armen en handen naar het huis van zijn moeder te zijn gegaan, en zich daarna aangemeld te hebben in het ziekenhuis. Hij wordt beschuldigd van dubbele moord.