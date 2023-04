Op de slotdag van de reguliere competitie hield FULL Hasselt vrijdag een zakelijk RSCA Futsal in toom. Kaddouri en co moesten met 2-4 de duimen leggen, maar op Antwerpen (2-2) en Charleroi (5-4-verlies) na kwam geen opponent dichter bij een stunt tegen de ongeslagen titelfavoriet. Al zat dat er eerlijk gezegd wel nooit in.