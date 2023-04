Delhaize-winkels in Hasselt, Houthalen en Sint-Truiden blijven vandaag dicht

De directie van Delhaize kondigde begin maart de intentie aan om haar 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Dat leidde tot veel protest en tal van winkels zijn al weken gesloten, vooral in Wallonië en Brussel.

Zaterdag is geen enkele van de 22 winkels in eigen beheer open in Brussel. In Wallonië zijn 10 van de 41 winkels open, in Vlaanderen zijn 45 van de 65. Sinds het begin van de acties zijn er telkens meer winkels gesloten op zaterdag dan tijdens de week.

De vakbonden kondigden voor zaterdag in een 40-tal winkels bovendien een “solidariteitsactie” aan. In Vlaanderen gaat om winkels in Hasselt, Houthalen, Sint-Truiden, Roeselare, Ledeberg, Wondelgem, Sint-Kruis (Brugge), Antwerpen, Deurne, Berchem en Kessel-Lo. Ook aan alle 22 Brusselse Delhaizes in eigen beheer komen ABVV, ACV en ACLVB samen, net als aan acht Waalse winkels. De vakbonden willen zo de klant vragen om solidair te zijn met de werknemers van de supermarkten in eigen beheer.

De voorbije zaterdagen bleven meer winkels toe. Een week geleden ging het bijvoorbeeld om 96 gesloten vestigingen.