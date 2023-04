Seksspeeltje van STVV en Eminem in panne in Genk: de beste aprilvissen

Voetbalclub STVV meldt de lancering van een seksspeeltje, ‘Het Kanariepietje’, tijdens de Ladies Night. Dat geeft vrouwen een gevoel dat omschreven wordt “als de mix van een snedige tackle van Teixeira, een stevig duel met Konaté en een subtiele afwerking door Bruno”. Nog in de sportieve sfeer laat het Belgische roeiteam weten dat Ward Lemmelijn Parijs-Roubaix zal rijden voor Lotto Dstny.

© rr

Politie Carma had dan weer een drukke nacht, want de tourbus van internationale ster Eminem ging van de baan in Genk. Gelukkig raakte niemand gewond, en ging de rapper gewillig met de agenten op de foto.

Bij Esaki in Hasselt, Tongeren en Genk kan je vanaf vandaag een nieuwe sushi proeven: met choco en banaan. “Een boterham met choco en banaan wordt hier veel gegeten. Een combinatie die voor mij persoonlijk bijzonder vreemd is, maar die blijkbaar heel gangbaar is”, vertelt eigenaar Krishna Simkhada. “Dus serveren we dit op vraag van onze klanten.”

© rr

Graancirkel

Ook andere bedrijven pakken uit met een aprilvis. Zo lanceert elektronicawebwinkel Coolblue ‘Muka’, een slimme bespaarassistent voor energie. “Met deze slimme bespaarassistent in de Coolblue App verbruik je ampère energie”, zegt manager van Coolblue België Arne Van Verdegem zaterdag in een persbericht. De nieuwe tool is een ‘E-Ei’ om in de meterkast te klikken die in verbinding staat met de app, die de gebruikers aanmaant als ze te lang douchen of televisiekijken.

In het Domein van de Grotten van Han zou zaterdag dan weer een mysterieuze graancirkel opgedoken zijn, met een dierenpoot in het midden.

Actiegroep Ringland laat bovendien weten dat ze de handdoek in de ring gooit en een nieuwe partij start: Overal Onverkort Overkappen (OOO).

Groot politiek nieuws ook: CD&V verandert van naam en gaat voortaan voor.boomers heten. Dat maakt de partij bekend in een persbericht. Ze noemt boomers “een vergeten groep in onze samenleving die te vaak het onderwerp is van spot en minachting”. “Nochtans hebben onze boomers Vlaanderen gemaakt tot de warme gemeenschap die ze vandaag is. Ook vandaag zijn ze het kloppend hart van Vlaanderen. Zij zijn de enige echte protagonisten in het laatste hoofdstuk van het Verhaal van Vlaanderen.”

Lionel Messi heeft trouwens grote plannen: volgens Eleven Sports wordt er gepraat over een overgang van Messi naar Club Brugge. Vincent Kompany heeft dan weer zijn contract getekend om vanaf begin volgend seizoen trainer te zijn van Manchester City.

Ruimtelanceerbasis

In de Vlaamse pers zijn er zaterdag, op het eerste zicht tenminste, geen aprilvissen te bespeuren. Dat is anders in de Franstalige pers. Zo meldt Sudinfo dat minister van Defensie Ludivine Dedonder het sneakermerk #NoBasket lanceert, heeft L’Avenir het over een geheime passage per duikboot tussen het Élysette en het Waals Parlement en meldt La Dernière Heure dat op de site van Caterpillar, waar Legoland gebouwd ging worden, het nieuw nationaal stadion komt. La Libre Belgique, tot slot, heeft het over de opening van een Belgische ruimtelanceerbasis, waartegen de MR en de PS protesteren.