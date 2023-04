“We denken dat we een nieuwe dinosaurus ontdekt hebben, de Kozosaurus”

“Onze kleuters gingen een stukje gras omspitten om daar zaden in te zaaien” zo vertelt directrice Ine Boonen het merkwaardige verhaal. “Maar toen kwamen er wat beenderen naar boven. Ze hebben dan alles opgegraven en bij elkaar gepuzzeld, en het vermoeden ontstond dat het om een nieuwe dinosoort ging. We Hebben er dan experts bijgehaald.” Mario Raeymaekers van de Heemkundige kring Nieuwerkerken, Paul Koelkelberghs van Erfgoedcel Haspengouw en Anneleen Mombaerts, de archeoloog van de stad Sint-Truiden, kwamen dan ter plaatse. Na hun onderzoek volgde dan de bevestiging: “We kunnen dit dier toevoegen aan de lijst van dino’s en we geven het de naam Kozosaurus.” Dat goede nieuws werd alvast bekendgemaakt op 1 april. Later zal de Kozosaurus te bezichtigen zijn in het Gazodepot van de stad Sint-Truiden, zo laat de school nog weten. len