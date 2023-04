Snowboarder raakt bedolven onder sneeuw, maar skiër heeft bliksemsnelle reactie: “Net op tijd”

Skiër Francis Zuber genoot van zijn afdaling op Mt. Baker in het Amerikaanse Washington, toen hij plots iets opmerkte “dat niet helemaal klopte”. Hij spotte een snowboarder die ondersteboven vast kwam te zitten onder een boom. Zuber twijfelt geen moment en snelt de snowboarder te hulp. “Hij is echt een schoolvoorbeeld van wat je moet doen in zo’n situatie”, klinkt het.