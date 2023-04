Anthony Davis loodst LA Lakers naar belangrijke zege tegen Minnesota Timberwolves in NBA

Los Angeles Lakers heeft vrijdag een belangrijke zege geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. Op bezoek bij de Minnesota Timberwolves gingen de Lakers in het Target Center in Minneapolis met 111-123 winnen.

Dat was de 39e zege van het seizoen en daarmee klimmen ze in de Western Conference naar de zevende plaats, die na afloop van de reguliere competitie recht geeft op deelname aan de barrages voor de play-offs.

Anthony Davis nam met 38 punten de uitblinkersrol op zich, LeBron James zorgde met 18 punten en 10 rebounds voor evenwicht. Bij de thuisploeg lukte Mike Conley 25 punten en viel Rudy Gobert na rust uit met een kniekwetsuur.

Met 39 zeges en 38 nederlagen op de teller houden de Lakers ook de zesde plaats nog in het vizier, die rechtstreekse deelname aan de play-offs oplevert. Met 41 zeges en 37 nederlagen is de gedeelde vijfde plaats momenteel in handen van stadesgenoot LA Clippers en Golden State Warriors, dat moeilijk af te stoppen lijkt. De Warriors wonnen vrijdag met 130-115 van San Antonio Spurs dankzij de ‘Splash Brothers’ Stephen Curry en Klay Thompson, respectievelijk goed voor 33 en 31 punten. De Clippers gingen dan weer met 108-94 onderuit in Memphis.