Andrew Tate onder huisarrest geplaatst: “Rechters hebben de juiste beslissing genomen”

Andrew Tate en zijn broer hebben hun cel in Roemenië verlaten en worden onder huisarrest geplaatst. Dat heeft hun woordvoerder meegedeeld op basis van een beslissing van de rechtbank. De beschuldigingen tegen hen zijn daarmee niet van de baan. Ze moeten verdere stappen afwachten in de woning waar ze in huisarrest gaan.

Rond middernacht verlieten Andrew en Tristan na drie maanden onder grote mediabelangstelling het politiegebouw waar ze in de cel zaten. “De rechters hebben de juiste beslissing genomen”, zei Tristan aan de pers. Ook twee Roemeense vrouwen die voor dezelfde aantijgingen in de cel zaten, Georgiana Naghel and Luana Radu, werden vrijgelaten. Een van hen zou de vriendin van Andrew Tate zijn.

Andrew Tate deelde even later op Twitter van een video van zichzelf in zijn woning, waarin te zien is hoe hij rokend heen en weer wandelt. “Sinds vorig jaar ben ik 24 uur per dag in lockdown en mag ik niet in de tuin gaan wandelen. Rondlopen in een cel van 3 meter zonder elektronica of contact met anderen hebben me absolute klaarheid in mijn gedachten gegeven. Echte gedachten. Reële plannen. Levendige pijn, een uur thuis en ik kan mijn telefoon al niet meer uitstaan. Sommige gewoontes raak je moeilijk kwijt. We moeten Shaytan (de naam die de Islam heeft voor Satan, nvdr) verslaan.”

De huidige periode van voorlopige hechtenis van de twee broers liep eigenlijk nog tot 29 april, maar het hof van beroep in Boekarest heeft vrijdag beslist om die voorlopige aanhouding in de cel om te zetten in huisarrest. De advocaten van de twee hadden geargumenteerd dat hen in de cel vasthouden onnodige hard was, wanneer er andere opties, zoals huisarrest, zijn.

De vier hebben nu huisarrest gekregen. Ze moeten in het gebouw waar ze wonen blijven, tenzij ze toestemming van een rechter hebben om het pand te verlaten. De zaak is daarmee niet van de baan: er kunnen nog altijd verdere stappen tegen de vier genomen worden, maar die beslissing kunnen ze nu ergens anders dan in de gevangenis afwachten.

Seksuele uitbuiting

De twee broers werden eind december in Roemenië opgepakt en worden ervan verdacht “meerdere slachtoffers, waaronder minderjarigen” te hebben gerekruteerd met als doel “seksuele uitbuiting”. Ze zouden jonge vrouwen hebben verleid en vervolgens gedwongen tot prostitutie en acteren in pornofilms. De 36-jarige Tate en zijn broer ontkennen de beschuldigingen.

Andrew Tate, een voormalig kickbokser, heeft miljoenen volgers op sociale media. Vanwege zijn haatzaaiende opmerkingen richting vrouwen werd hij in het verleden van platforms als Twitter en Instagram verbannen.

In uitgelekte gerechtelijke documenten staan volgens de BBC getuigenissen van vermeende slachtoffers die beweren onder dreiging van geweld gedwongen te zijn om 10.000 euro per maand te verdienen op socialemediaplatforms. Aanklagers hebben zes vrouwen geïdentificeerd als slachtoffers.