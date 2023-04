Top Division Women: geen historische 20 op 20 voor Kangoeroes Mechelen dat op slotspeeldag onderuit gaat in Castors Braine

Zaterdag en zondag worden de overige wedstrijden van de laatste speeldag afgewerkt. Onder meer de topper tussen Liège Panthers en Namur Capitale en Phantoms Boom-Sparta Laarne fonkelen nog op de affiche. Castors Braine, dat de heenmatch in Mechelen had verloren en ook de finale van de Beker van België in Vorst Nationaal tegen Kangoeroes, ging in eigen huis op zoek naar een prestigezege. Het eerste kwart was voor de Waals-Brabantse ploeg: 23-15. Via Ziomara Morrison (22 punten, 8 rebounds), Laure Resimont (13 punten, 8 rebounds) en Lisa Berkani (12 punten) nam Kangoeroes Mechelen het initiatief over: 34-36 (halfweg) en 50-56 na drie kwarts. In het slotkwart volgde een nagelbijter en waren er winstkansen voor beide teams. Na een thriller bleef de winst via Reka Lelik (13 punten, 8 rebounds), Emmeline Leblon (13 punten), Jessica Lindstrom (10 punten, 7 rebounds) en Mattea Tadic (12 punten) in Stade Gaston Reiff.

Castors Braine-Kangoeroes Mechelen 79-75

Kwarts: 23-15, 11-21, 16-20, 29-19

Castors Braine: Sarr 12, Tadic 12, Lelik 13, Lindstrom, Fogg 10, Kroselj 7, Leblon 13, Uro-Nille 2

Kangoeroes Mechelen: Morrison 22, Resimont 13, Nauwelaers 7, Bertsch 8, Berkani 12, Van Gils 2, Kibedi 0, Bruyndoncx 3, Rembiszewska 8