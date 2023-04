Toby Alderweireld na twee goals tegen Zulte Waregem: “Jammer dat ik bal niet mag meenemen”

Deelname aan de Champions’ Play-offs is nu mathematisch een zekerheid voor Antwerp. “Toch leek het net niet te worden voor ons”, gaf matchwinnaar Toby Alderweireld toe na de 0-2-zege bij degradatiekandidaat Zulte Waregem. Ondanks het veldoverwicht en voldoende kansen miste de Great Old – net als tegen Charleroi twee weken geleden – clubtopschutter Janssen om te scoren. Tot de kapitein in het slot twee keer in de rol van volleerde spits kroop.