Max Verstappen zet foutje recht en pakt pole in Melbourne, Sergio Perez moet als laatste starten

Max Verstappen vertrekt zondag vanop poleposition in de GP van Australië. In Albert Park in Melbourne klopte hij de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton in de kwalificaties. Teammaat en titelrivaal Sergio Perez ging van de baan en start als laatste.

Al in de eerste minuten van de kwalificaties ging er een schok door Albert Park. Sergio Perez (Red Bull), winnaar van de vorige Grand Prix en tweede in de WK-stand op één punt van Verstappen, kreeg zijn auto niet ingestuurd, schoof van de baan en kwam vast te zitten in de grind- en modderbak. De Mexicaan was al drie keer door de kiezelbak gegaan in de vrije trainingen. Daar was een probleem met zijn auto mee gemoeid, maar het was ook knullig van hem om zich toch nog te laten verrassen. Hij moet zondag (7 uur Belgische tijd) helemaal achteraan vertrekken. Geen goede beurt voor Perez, net nu hij dacht kans te maken op de wereldtitel. Verstappen was het snelst in Q1, waarin thuisfavoriet Oscar Piastri (McLaren) meteen uitgeschakeld werd.

LEES OOK. Waarom Sergio Perez zich geen illusies moet maken in de strijd met Max Verstappen

Sergio Perez. — © AFP

Verstappen klokte ook de snelste tijd in Q2 en startte dus als enige favoriet in de laatste fase van de kwalificaties. Maar de tweevoudige wereldkampioen maakte het zichzelf moeilijk met een foutje in zijn eerste poging. Onder de dreiging van regen zette hij 1:217.578 neer, maar met een grote correctie in de laatste bochten. Vijf andere rijders doken onder die tijd, met Lewis Hamilton (Mercedes) op de voorlopige pole.

Verstappen laste meteen een tweede vliegende ronde in. Daarmee dook hij 9 duizendsten onder de chrono van Hamilton. Maar pas bij een derde poging was het bingo: 1:16.732, een halve seconden sneller dan voorheen. Dat volstond voor de pole. Achter hem starten de twee Mercedessen, waarbij George Russell opnieuw sneller was dan Lewis Hamilton. Fernando Alonso was ontgoocheld met P4. De Ferrari’s deden nog slechter: vijfde en zevende.

“De laatste ronde was goed”, zei Verstappen in een eerste reactie. “Het was heel al het weekend moeilijk om de banden op temperatuur te krijgen. Ik kijk uit naar de race, want we hebben een goede auto voor race-omstandigheden, al zullen ook dan de banden de grootste zorg worden. Ik heb hier in Melbourne al op het podium gestaan, maar nog niet op het trapje waar ik wil staan.”

