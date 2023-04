Minstens één dode en 28 gewonden nadat dak van concertzaal instort door storm in Illinois

In de stad Belvidere, in de Amerikaanse staat Illinois, is door een zware storm het dak van een concertzaal ingestort. Minstens één persoon kwam om het leven, 28 andere concertgangers raakten gewond, melden de Amerikaanse media. In Arkansas, de staat ten zuiden van Illinois, vielen door de doortocht van een tornado ook zeker drie doden en tientallen gewonden.

Volgens brandweerchef van Belvidere Shawn Schadle, raakten in de concertzaal vijf mensen zwaargewond, vijf mensen lichtgewond en hebben achttien mensen middelzware verwondingen. Er waren 260 mensen in de concertzaal voor een concert van de deathmetalbands Morbid Angel, Revocation en Skeletal Remains.

Belvidere, een stadje met 25.000 inwoners in het noordwesten van Illinois, ligt op zowat 100 kilometer van Chicago. Op het moment van het ongeval werden er windsnelheden tot 145 kilometer per uur gemeten.

Tornado

In Arkansas kwamen door een tornado vrijdagavond zeker drie mensen om het leven en raakten minstens 600 anderen gewond. Twee mensen kwamen om in het stadje Wynne, zei gouverneur Sarah Huckabee Sanders tijdens een persconferentie. Een ander dodelijk slachtoffer viel in de hoofdstad Little Rock. En ook in de staten Tennessee, Wisconsin, Iowa en Mississippi werden tornado’s gemeld. Ongeveer 110.000 mensen zitten zonder stroom in Illinois, 74.000 in Arkansas en 27.000 in Iowa, meldt de gespecialiseerde website PowerOutage.us.

De tornado maakt deel uit van een noodweersysteem dat zich uitstrekt van het zuiden van de Verenigde Staten tot het gebied van de Grote Meren in het noorden. De nationale weerdienst heeft een verhoogd tornadorisico voor het gebied aangekondigd.

Een week eerder kwamen bij een tornado in Mississippi en Alabama minstens 26 mensen om het leven. Vrijdag bezochten de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill het stadje Rolling Fork in Mississippi, dat bijzonder zwaar werd getroffen door de tornado.