Max Verstappen is de snelste tijdens laatste oefensessie GP van Australië

Bij aanvang van de laatste oefensessie voor de GP van Australië werd er nog naarstig gewerkt aan de Red Bull F1-bolide van Sergio Perez. Geen ideale start dus van de sessie voor de Mexicaan. Bij Aston Martin waren er dan weer veel minder problemen, daar leek Fernando Alonso na zijn snelste tijd in de tweede oefensessie gisteren ook vandaag weer goed op dreef.

Tijdens deze laatste oefensessie kregen de teams en rijders een laatste kans om de wagens zo goed mogelijk voor te bereiden op de kwalificatie en de race. De limieten opzoeken van de wagen en het circuit was daarbij de boodschap en daarbij liep het af en toe mis.

Even kregen we een rode vlag door brokstukken op het circuit maar eenmaal de sessie opnieuw op gang kwam gingen de rijders andermaal voluit en zowel op als over de limiet. Sergio Perez ging door de grindbak terwijl Guanyu Zhou nipt de vangrails wist te vermijden.

Zo’n kwartier voor het einde van de sessie reed Max Verstappen met 1:17.565 de snelste tijd. Verstappen had duidelijk opnieuw het juiste tempo gevonden, iets dat niet gezegd kon worden van teamgenoot Sergio Perez die een erg rommelige sessie kende.

Uiteindelijk was het ook Max Verstappen die aan het einde van de oefensessie de snelste tijd achter zijn naam had staan, gevolgd door Fernando Alonso in de Aston Martin op anderhalf tiende. Esteban Ocon reed in de Alpine een verrassende derde tijd.

