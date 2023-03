Elise Mertens grijpt na regenhervatting naast halve finale in dubbelspel in Miami

Mertens verloor in de kwartfinales aan de zijde van de Australische Storm Hunter (voor haar huwelijk gekend als Storm Sanders), met wie ze het zesde reekshoofd vormde, tegen de Amerikaanse tweede reekshoofden Coco Gauff en Jessica Pegula in 6-7 (4/7), 7-5 en 10/2 in de supertiebreak. De partij, die wegens het regenweer noodgedwongen verspreid werd over meerdere dagen, duurde 1 uur en 55 minuten.

Mertens en Hunter begonnen woensdag (lokale tijd) aan hun kwartfinale. De Belgisch-Australische tandem leidde met 3-1 in de eerste set toen de partij werd onderbroken voor de regen.

In het enkelspel werd de 27-jarige Mertens (WTA 39) in de vierde ronde (achtste finales) uitgeschakeld door het Kazachse tiende reekshoofd Elena Rybakina (WTA 7). De winnares van Wimbledon 2022 staat intussen in Florida in de finale.