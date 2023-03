Ruud Vormer is realistisch na nieuwe nederlaag: “Het wordt nu wel heel moeilijk”

“Uiteindelijk scoort Toby Alderweireld nog twee keer en als ze voor rust iets scherper waren geweest, had de schade voor ons nog veel groter kunnen oplopen. We moeten eerlijk zijn, het wordt nu wel heel moeilijk voor ons. Anderzijds moeten we er blijven in geloven en hopen dat Eupen zondag niet wint van Anderlecht. Supporteren voor paars-wit? Dat hoor je me nu ook niet zeggen, hoor”, kon er toch nog een monkellachje af bij de Nederlander, die zijn wederoptreden vierde na een sleutelbeenbreuk. “Eigenlijk is de breuk nog niet volledig geheeld, maar ik mocht spelen van de dokter. Risico is er altijd, maar ik heb me zeker niet ingehouden. Dat lukt me niet. Ik ging gewoon voluit, maar jammer genoeg kon het team de kleine kansjes die we kregen niet verzilveren.”