Fitte Vormer kan ook geen wonderen verrichten: Toby Alderweireld schenkt Antwerp verdiende zege tegen Zulte Waregem

Zulte Waregem had geen interesse in schoonheidsprijzen en knokte vol vuur en inzet. 85 minuten lang leek Essevee een puntje thuis te houden maar dan sloeg Alderweireld toe. Eerst kopte hij een vrije trap van Stengs binnen en even later besliste hij de partij van op elf meter. Een hard gelag voor de thuisspelers die het degradatiespook opnieuw wat nadrukkelijker zien opduiken aan de boorden van de Gaverbeek.

Antwerp nam meteen het heft in handen, Essevee kon dan wel opnieuw een beroep doen op een herstelde Vormer maar liep in de openingsfase vaak achter een schier ongrijpbare bal aan. Na balverlies van Fadera – goed onder druk gezet door Vermeeren – bediende Kerk meteen Balikwisha die een eerste keer gevaarlijk voor Bostyn opdook maar de vervanger van Janssen besloot voorlangs.

Even later botste Muja op aangeven van Kerk op Bostyn. Uit die hoekschop van Stengs kopte Alderweireld evenwel raak en daardoor was de droomstart van Antwerp een feit. Zulte Waregem moest alweer vol in de achtervolging. Of toch niet. Na tussenkomst van VAR Visser keurde ref Put de 0-1 van Alderweireld alweer af omdat Balikwisha in buitenspelpositie werd betrapt.

Zulte Waregem dat Sissako (knie) en Gano (ziek) miste, vatte moed en onder impuls van Fadera sprokkelde de thuisploeg warempel enkele hoekschoppen. Doelgevaar leverden die evenwel niet op. Het ontbeerde de thuisploeg aan rust en vista. Al te vaak leed Essevee onnodig balverlies maar de thuisspelers leken al lang tevreden wanneer ze eens over de middellijn raakten. Antwerp profiteerde evenwel niet.

Onophoudelijke regen

Het speelveld aan de Gaverbeek werd er ondertussen niet beter op. De onophoudelijke regen en rukwinden, zorgden voor zeer lastige wedstrijdomstandigheden in Waregem. Dan toch eens doelgevaar van de thuisploeg: Vormer nam een prima hoekschop, Derijck genoot heel veel ruimte maar zijn kopbal kon Butez niet verschalken.

Antwerp reageerde via Stengs maar zijn poging werd door Derijck in hoekschop verwerkt en daarbij dook Pancho gevaarlijk op aan de tweede paal maar geen enkele Antwerp-speler kon zijn inspanning verzilveren. De laatste kans voor rust was er nog een huizenhoge maar Stengs joeg de bal onbegrijpelijk wild over en naast de kooi van Bostyn.

0-0 halfweg en daar mocht men bij Zulte Waregem zeker niet over mopperen. Butez kende een bijzonder rustige avond tijdens die eerste helft. Vijf minuten ver in de tweede helft moest de Fransman wel vol aan de bak: Ndour bediende knap Vossen maar Butez stond pal. Aan de overkant ging Stengs aan het goochelen maar die bevliegingen leverden geen doelpunt op.

Rond het uur nam de druk van de bezoekers even toe maar echt gevaarlijk werd het zelden. Zulte Waregem kwam anderzijds amper aan voetballen toe maar Vossen mocht toch nog eens aanleggen. Zijn gekraakte poging ging evenwel ruim voorlangs. En dan kreeg ook Fadera het eens op zijn heupen maar de Gambiaan werd vlot afgestopt door de bezoekende defensie. De thuisfans schreeuwden om een strafschop maar Put gaf terecht geen krimp.

Alderweireld als afwerker

Bij Antwerp was het ondertussen allemaal net wat minder scherp in vergelijking met de eerste helft. De Great Old kreeg amper nog een kans bij elkaar gevoetbald, terwijl de thuisfans stiekem hoopten op een derde thuiszege van het seizoen. Vossen werd door Fadera ook nog eens in stelling gebracht maar de pas ingevallen Scott verijdelde in extremis de 1-0.

Antwerp zette dan toch eindelijk een slotoffensief maar Bostyn, Fila en Willen beletten dat de bezoekers de partij beslisten. Het was nu echt ‘vrouwen en kinderen eerst’ bij Essevee dat in de slotfase plots niet langer de bressen in de defensie wist te dichten. En dan was het toch raak: bij een vrije trap van Stengs, dook Alderweireld plots op en was het dan toch raak (0-1).

Bij Essevee gingen de kopjes naar beneden en toen Ndour een schot van Vermeeren met de arm raakte, wees Put naar de stip. Alderweireld eiste de bal op en maakte de klus koelbloedig af. Einde verhaal voor Essevee dat meer dan ooit nood heeft aan een mirakel om de degradatie te ontlopen. Verdiende zege voor Antwerp dat zich zo prima herstelde van de thuisnederlaag tegen Charleroi.

Opstelling Zulte Waregem: Bostyn, Fila, Derijck, Willen, Miroshi, Rommens, Vormer, Brüls (86’ Braem), Ndour, Vossen en Fadera

Opstelling Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Bataille, Kerk (70’ Scott), Vermeeren, Stengs (90’ Yusuf), Keita, Muja en Balikwisha

Doelpunten: 85’ Alderweireld 0-1, 89’ Alderweireld 0-2 (strafschop)

Gele kaarten: Fila, De Laet, Miroshi en Derijck

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Put