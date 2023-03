Red Flame Tessa Wullaert legt er vijf ‘in het bakkie’ voor Fortuna Sittard

Vrouw van de wedstrijd was ongetwijfeld Tessa Wullaert. De Red Flame nam liefst vijf doelpunten voor haar rekening, nadat Jarne Teulings de openingsgoal had gemaakt. Daarmee is Wullaert nu afgescheiden tweede in de topschuttersstand met 18 doelpunten, achter de ongenaakbare Fenna Kalma van FC Twente (29 goals). Wullaert deelde daarnaast ook al 9 assists uit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de stand is Fortuna Sittard derde met 35 punten uit 18 wedstrijden. Ajax leidt de dans met 46 punten uit 17 wedstrijden, voor FC Twente met 45 punten uit 16 wedstrijden. ADO Den Haag is vierde met 26 punten (16), voor PSV met ook 26 (17) en PEC Zwolle met 25 punten (17).