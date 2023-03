Jong Genk ziet voorsprong op Virton slinken, Luca Oyen maakt comeback

Het was de match van de comebacks van Luca Oyen (20) en Adnane Abid (19) en het debuut van de 16-jarige Robin Mirisola, die in laatste instantie de geblesseerde Yayi Mpie verving. Oyen startte in de basis. Adnane Abid viel op het uur in voor Oyen. Beide spelers blesseerden zich in juli aan de kruisband. Ruim acht maanden later speelden ze hun eerste officiële wedstrijd in competitieverband.

“Ik ben tevreden dat ik terug ben”, vertelt Luca Oyen. “Ik heb lang gewacht en hard gewerkt. Het voelt goed, ik heb geen last. Over mijn eigen prestatie ben ik tevreden. Ik heb enkele acties kunnen maken en had kunnen scoren, maar de doelman pakte hem.” Zondag zit Oyen misschien al op de bank met het eerste elftal. “Als de trainer mij nodig heeft, dan ben ik zeker klaar. Van mij mag het.”

© BELGA

Dender kwam twintig minuten voor tijd op voorsprong via strafschop van Cukur na hands van Bangoura. Jong Genk-trainer Hans Somers was gefrustreerd over de penaltyfase. “Bangoura hield de handen tegen het lichaam. Toch floot de ref. Hij zei dat hij geen tv-beelden had, maar dat is een andere discussie. De penalty beïnvloedde de uitslag, want anders was een gelijkspel gezien het spel en de kansen billijk geweest.” Genk speelt volgende week thuis opnieuw tegen Dender.

Genkse moslims eten tijdens match

Op het kwartier bleef doelman Tobe Leysen even geblesseerd liggen. Faissal Al Mazyani en Anouar Ait El Hadj, beiden moslims die de ramadan volgen, benutten de kans om wat suikers en drank tot zich te nemen. De zon was intussen ondergegaan en dit was hun eerste voeding van de dag. Ze deden dat trouwens met één knie op de grond.

JONG GENK: Leysen – Rommens, Et-Taïbi, Didden, Al Mazyani (46’ Caicedo) – Bangoura, Toma, Ait El Hadj (60’ Akpan) – Oyen (60’ Abid), Arabaci, Nuozzi (80’ Mirisola).

DENDER: Gies – Borry, Ragolle, Ruyssen, Marzo – Rôdes, Hens (90’ Cools) – M’Barki (46’ De Bodt), Cukur – Lallemand (71’ Rowell), Rajsel (86’ Ngongo).

DOELPUNTEN: 70’ Cukur 1-0 (penalty).

GELE KAARTEN: 23’ Al Mazyani (trekfout), 34’ Toma (tackle), 45+2’ Arabaci (trekfout), 54’ Borry (trekfout), 63’ Caicedo (tackle), 69’ Bangoura (hands).

SCHEIDSRECHTER: Ken Vermeiren.