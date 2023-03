Gemeentebestuur wil weten waar Heersenaar van wakker ligt

Meerderheidspartij VLDumont wil weten waar de inwoners van Heers van wakker liggen. Via Facebook wil men een antwoord kennen op deze vraag: Als jij één dag burgemeester van Heers zou zijn, welk idee of project zou jij dan gerealiseerd willen zien? Wat zou jij anders doen of juist niet? “Het is als bestuur superbelangrijk om te weten wat onze inwoners anders willen zien in de gemeente”, zegt burgemeester Kristof Pirard. “Zo komen we nieuwe ideeën op het spoor die we dan kunnen uitwerken. Alle ideeën of suggesties nemen we ernstig. Als er iets mogelijk is, zullen we dat ook realiseren. Daarenboven is opbouwende kritiek de beste kritiek. Luisteren naar de inwoners blijft het belangrijkst, ik leer nog elke dag iets bij door te luisteren naar anderen.”

Inwoners kunnen hun antwoorden tot vrijdag 21 april sturen naar info@vldumont.be of via een (privé)bericht reageren op de facebookpagina van VLDumont. Intussen komen de ideeën en voorstellen vlot binnen. Een kleine selectie: meer fietspaden en fatsoenlijke stoepen, één dag gratis containerpark en sluikstorten streng bestraffen, tussenkomst in het lidgeld van de kinderen voor sportverenigingen. Werk aan de winkel dus voor het huidige bestuur. (frmi)