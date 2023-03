Medvedev verslaat Khachanov en plaatst zich als eerste voor finale in Miami

© USA TODAY Sports via Reuters Con

Daniil Medvedev (ATP 5) heeft zich vrijdag als eerste geplaatst voor de finale van het Masters 1000-toernooi in het Amerikaanse Miami (hard/8,8 miljoen dollar).

Medvedev, het vierde reekshoofd, versloeg in een Russisch onderonsje in de halve finales veertiende reekshoofd Karen Khachanov (ATP 16) in drie sets: 7-6 (7/5), 3-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 19 minuten.

Aan de andere kant van de tabel bekampt de Italiaan Jannik Sinner (ATP 11) de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz (ATP 1). De 19-jarige Alcaraz won eerder deze maand al het toernooi van Indian Wells en blijft op koers voor de Sunshine Double. Hij versloeg toen in de finale Medvedev.

De 27-jarige Medvedev mikt op een negentiende ATP-titel. Hij presteerde dit jaar al sterk en stak de eindzege op zak in Dubai, Doha en Rotterdam.