Overleden Jack (11) krijgt pakkend eerbetoon van supporters van Antwerp en Zulte Waregem

Een emotioneel moment vrijdagavond in de Elindus Arena tijdens de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Royal Antwerp FC. De overleden Jack (11) werd geëerd met een “You’ll Never Walk Alone” in de elfde minuut door beide supportersclans.

LEES OOK. Jack (11) overleden na ongeval met muur op lagere school in Ekeren: “Hij heeft gevochten als een leeuw, tot op het einde”

Jack was een jeugdspeler van Royal Cappellen FC, die ook geregeld meetrainde bij de jeugd van Antwerp. Het voetballertje raakte dinsdag ernstig gewond bij een tragisch ongeval op een lagere school in Ekeren. Twee dagen later overleed Jack.

Antwerp Dynamite, een sfeergroep van RAFC, deed een oproep om in de elfde minuut, de leeftijd van Jack, het lied “You’ll Never Walk Alone” in te zetten. Zulte Waregem vroeg op haar sociale media om de bezoekende fans daarin bij te treden en daar werd luidkeels gevolg aan gegeven. Vanop de hoofdtribune werd er een minuut lang geapplaudisseerd en de bezoekers hadden een spandoek met ‘Superjack’ uitgerold. Een mooi eerbetoon.

Bij alle jeugdwedstrijden van Antwerp dit weekend zal er voorafgaand een minuut stilte worden gehouden.