Andrew Tate vrijgelaten uit cel en onder huisarrest geplaatst

Andrew Tate en zijn broer mogen hun cel in Roemenië verlaten en worden onder huisarrest geplaatst. Dat heeft hun woordvoerder meegedeeld op basis van een beslissing van de rechtbank.

De huidige periode van voorlopige hechtenis van de twee broers liep eigenlijk nog tot 29 april, maar het hof van beroep in Boekarest heeft vrijdag beslist om die voorlopige aanhouding in de cel om te zetten in huisarrest.

De advocaten van de twee hadden geargumenteerd dat hen in de cel vasthouden onnodige hard was, wanneer er andere opties, zoals huisarrest, zijn.

De twee broers worden ervan verdacht “meerdere slachtoffers, waaronder minderjarigen” te hebben gerekruteerd met als doel “seksuele uitbuiting”. Ze zouden jonge vrouwen hebben verleid en vervolgens gedwongen tot prostitutie en acteren in pornofilms. Zelf blijven de mannen alle beschuldigingen ontkennen. (sgg)