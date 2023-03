Franse staatssecretaris siert nieuwe cover Playboy

Schiappa zal getooid zijn in een lange witte rok, preciseert haar entourage.

De staatssecretaris zal het in het tijdschrift onder meer hebben over de vrouwenrechten, het recht op abortus en de rechten van de lgbtq+-gemeenschap.

Voor de uitgever van het magazine is Schiappa de uitgelezen politica “omdat ze verbonden is met vrouwenrechten en goed begrepen heeft dat Playboy niet langer een publicatie voor oude macho’s is maar een instrument voor de feministische zaak kan zijn”.

Volgens Le Parisien zorgt het nieuws voor “tandengeknars binnen de regering”. Zeker ook gezien de timing, middenin de sociale crisis omtrent de pensioenhervormingen.