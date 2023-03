Fabio Paratici zet bij Tottenham voorlopig stap opzij na onderzoek

Wereldvoetbalbond FIFA nam woensdag de schorsing van technisch directeur Fabio Paratici, die in Italië dertig maanden aan de kant staat, wereldwijd over. Paratici werd in januari, samen met enkele andere (voormalige) kopstukken van Juventus, veroordeeld voor financiële misstanden. Juventus zou zich schuldig hebben gemaakt aan het creëren van meerwaarden bij spelerstransfers. Ook zou de club in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis, terwijl was aangekondigd dat alle spelers vier maanden salaris zouden inleveren.

De club kreeg vijftien punten aftrek, terwijl verschillende (oud-)bestuurders werden geschorst, waaronder Paratici. De 50-jarige oud-speler was tussen 2010 en 2021 werkzaam in Turijn, voordat hij naar Tottenham verhuisde. Juventus heeft de fraude altijd ontkend en ging in beroep tegen de sancties.

Ook Paratici zelf stelde al een beroepsprocedure in. Hij kwam met de Spurs overeen om een stap opzij te zetten tot er meer duidelijkheid is over de uitkomst van de beroepsprocedures.