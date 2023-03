Belgian Cat Ine Joris verlaat Kortrijk en trekt naar Castors Braine

Belgian Cat Ine Joris verlaat na deze campagne Kortrijk Spurs en speelt volgend seizoen voor Castors Braine.

De 21-jarige en 1m85 grote Antwerpse power forward verliet vorige zomer Phantoms Boom voor Kortrijk Spurs. De West-Vlaamse ploeg trok ex-bondscoach van de Cats Philip Mestdagh aan als coach en wilde met een profploeg, de komst van enkele buitenlandse speelsters en naast Joris ook Hanne Mestdagh en Marie Vervaet de aansluiting met de Belgische top maken. Dit seizoen draaide het, ook omwille van vele blessures, vierkant en Kortrijk Spurs zal dit weekend en na de laatste speeldag in de reguliere fase op de zesde stek afsluiten.

Het bestuur besliste om niet verder te gaan met het professioneel project. Kortrijks Spurs trekt de volgende campagne de kaart van de jeugd en vele speelsters en ook coach Philip Mestdagh zullen dus de club verlaten. Joris bereikte al een akkoord met Castors Braine. Na de play-offs, die volgende week van start gaan, wordt de transfer officieel gecommuniceerd.

Joris is ondertussen ook een vaste waarde geworden in de selectie van de Belgian Cats en was vorig jaar van de partij op het WK in Australië. (cpm)