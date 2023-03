Meghan Markle haalt slag thuis: aanklacht wegens laster door halfzus wordt geseponeerd

Samantha Markle had een rechtszaak voor laster aangespannen tegen haar halfzus Meghan Markle, maar die heeft ze verloren. Volgens een rechter in Florida ging het enkel om het uitdrukken van een mening en zij seponeerde de zaak daardoor.

Samantha Markle had haar halfzus aangeklaagd wegens “aantoonbaar valse en kwaadaardige verklaringen” die de echtgenote van de Britse prins Harry zou gedaan hebben tijdens het bekende interview met Oprah Winfrey.

Samantha beweerde dat zij door haar halfzus in het interview zwartgemaakt werd toen Meghan zei dat ze “enig kind” was.

Maar daar ging een rechter in Florida niet mee akkoord. “Zoals een redelijke luisteraar het zou begrijpen, geeft de verweerster (Meghan Markle, red.) slechts een mening over haar jeugd en haar relatie met haar halfbroers en -zussen. Aldus oordeelt de rechtbank dat de verklaring van de verweerster niet objectief verifieerbaar of aan empirisch bewijs onderhevig is. De eiser (Samantha Markle, red.) kan de mening van de verweerster over haar eigen jeugd niet aannemelijk weerleggen.”

De zaak werd geseponeerd.

