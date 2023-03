2.000 extra treinen per week zonder haltes op te offeren: zo ziet nieuw vervoersplan van de NMBS eruit

“Het nieuwe vervoersplan van NMBS wil de groei van het aantal treinreizigers (+30% tegen 2032) stimuleren, zowel voor het woon-werksegment, woon-school als voor het vrijetijdssegment. Met dit nieuwe plan beoogt NMBS in 2026 een jaarlijkse productie van 89,5 miljoen treinkilometers te bereiken, een stijging van 7,4% in vergelijking met het huidige aanbod”, laat de NMBS weten in een persbericht. In de vorige vervoersplannen werd het aanbod respectievelijk met 5,6% (2017-2020) en 2,8% (2020-2023) uitgebreid.

Volgens de plannen moeten er tegen 2026 meer dan 2.000 treinen extra rijden per week, waarvan meer dan 720 in het weekend. Daarvoor zullen er ook meer dan 500 treinbegeleiders en treinbestuurders gerekruteerd worden.

In totaal zullen er 10.000 extra zitplaatsen, 40% meer plaatsen voor fietsen en airconditioning in 80% van de treinen komen. De NMBS wil ook een betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.

“In totaal zal meer dan de helft van de stations (280) tegen 2026 een verbeterd aanbod hebben door betere frequenties op weekdagen en/of in het weekend of door bijkomende latere treinen op vrijdag- en zaterdagavond”, schrijft de NMBS. De nadruk zal liggen op de ontwikkeling van het aanbod rond grote steden zoals Brussel, Antwerpen en Luik met betere frequenties voor de voorstedelijke treinen en op betere verbindingen tussen grote steden in het weekend. Zo zullen er in het weekend twee IC-treinen per uur rijden tussen Brussel, Leuven en Luik, Antwerpen en Leuven, Kortrijk en Brugge, Brussel en Charleroi en Brussel en Bergen.

Op vrijdag- en zaterdagavond zullen er bijna 50 extra S-treinen rijden, waarvan 30 tot na 1 uur ’s nachts, vanuit Brussel en Antwerpen naar verschillende steden, waaronder Aalst, Mechelen, Leuven, ‘s-Gravenbrakel, Nijvel en Ottignies. Er zal ook een betere verbinding komen tussen heel wat stations en de luchthaven van Charleroi.

De NMBS heeft ook beslist om 22 laag bezette P-treinen af te schaffen. “Dankzij het materieel en personeel dat hierdoor vrijkomt, zal het mogelijk zijn om meer pertinente bedieningen van het vervoersplan mogelijk te maken en om geleidelijk aan twaalf P-treinen opnieuw in te leggen op verbindingen waar het aantal reizigers sterk toeneemt”, klinkt het.