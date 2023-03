Zeker drie doden door lawines in Noorwegen

In het hoge noorden van Noorwegen zijn er vrijdag verscheidene grote lawines geweest. Daarbij zijn minstens drie doden gevallen, zo berichtten Noorse media.

Bij een lawine vlakbij de bergtop Kavringtinden, in Lyngen, liet één persoon het leven. Nog iemand bevindt zich in kritieke toestand. Het dodelijke slachtoffer is een buitenlandse toerist, aldus een politiewoordvoerder.

Na een andere lawine op het eiland Reinøya werden twee doden gevonden.