Echt onklopbaar: Chelsea-doelvrouw overwon vorige zomer voor de tweede keer kanker, nu is ze grote heldin in Champions League

Vorige zomer werd ze nog voor de tweede keer getroffen door schildklierkanker, donderdagavond was ze de grote heldin in de kwartfinale van de Champions League. Chelsea-doelvrouw Ann-Katrin Berger (32) stopte tegen Lyon op haar geheel eigen manier twee strafschoppen, waardoor haar team in de halve finales staat. En dat amper zeven maanden na een kankerbehandeling. Een indrukwekkend verhaal is het.