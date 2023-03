Ploegleider Wilfried Peeters: “Op een dag staat Remco Evenepoel aan de start van de Ronde van Vlaanderen”

Wilfried Peeters is formeel: “Als Remco Evenepoel zich toelegt op de Ronde van Vlaanderen, dan is het goed mogelijk dat hij een goed resultaat neerzet.” Ooit zien we Tadej Pogacar en de huidige wereldkampioen dus samen in de Vlaamse Ardennen? “Als je aan Remco vraagt of hij ooit wil starten in de Ronde, dan zal hij zeker ja zeggen.”

“Dit soort toppers is altijd klaar voor nieuwe uitdagingen. Remco leert ook elke dag bij. En snel. Gezien in hoe weinig tijd hij dwars door het peloton heeft leren rijden? Hoe hij ondertussen sprinten kan voorbereiden? Er is niet alleen de positionering die van belang is in de Ronde, maar ook de stuurvaardigheid. Als je morgen Remco Evenepoel bij de tweede keer Oude Kwaremont vooraan afzet, wie gaat er hem dan afrijden? Hij heeft al zulke wedstrijden gereden, hé. Niet alleen in de Baloise Belgium Tour, maar ook op het WK in Leuven en in de Brabantse Pijl. Dat waren toch ook allemaal dat soort hellingen.”

“Met de Tour in de plaats van de Giro is het misschien gemakkelijker om de Ronde eens in het voorjaar te rijden, maar je hebt natuurlijk altijd het gevaar dat om de hoek loert. Als je dan iets aan de hand hebt…”

“Volgend jaar is misschien nog te vroeg. Ik zou er geen datum op kleven, maar op een dag staat Remco aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Daar ga ik vanuit”, aldus de ploegleider van Soudal- Quick-Step.