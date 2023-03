DILSEN-STOKKEM

RivierPark Maasvallei heeft besloten de fietsveerponten op de Maas vanaf zaterdag 1 april niet in de vaart te nemen. Reden is de te hoge waterstand van de Maas. De ponten in Rotem, Uikhoven en Ophoven blijven aan de ketting. Het autoveerpont in Meeswijk vaart wel.