Vlaamse regering hakt knoop door over Ventilus, maar spanning is nog niet weg

Keer op keer wezen studies hetzelfde uit: de omstreden hoogspanningsleiding in West-Vlaanderen kon technisch gezien alleen maar bovengronds. De Vlaamse regering legt het voorkeurstraject van Ventilus nu definitief vast. Ze duikt voor 10 kilometer onder de grond, in Zeebrugge, Zedelgem, Torhout en Izegem. De nieuwe bovengrondse verbinding komt naast de E403 tussen Torhout en Izegem. Ook in Lendelede komt er nog eens 4 kilometer bovengronds.