Eerste veroordeling in zaak rond dodelijk schietincident op filmset ‘Rust’

Er is een eerste veroordeling in de zaak rond het dodelijk schietincident op de set van de film Rust. David Halls, de eerste assistent-regisseur van de film Rust, tekende vrijdag geen bezwaar aan tegen de aanklacht en kreeg zes maanden cel met uitstel.

Het was acteur Alec Baldwin die op 21 oktober 2021 een pistool afvuurde dat alleen losse flodders zou bevatten op de set van Rust op een ranch in New Mexico. Een echte kogel doodde echter de 42-jarige cameraregisseur Halyna Hutchinsen en verwondde regisseur Joel Souza. Baldwin zelf wordt in New Mexico aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag, maar pleitte onschuldig.

David Halls, de eerste assistent-regisseur van Rust, tekende vrijdag geen bezwaar aan tegen de aanklacht tegen hem wegens nalatig gebruik van een dodelijk wapen. De man kreeg zes maanden voorwaardelijk. Hij is daardoor de eerste persoon die veroordeeld wordt voor de dood van Hutchins.

“Hij is de laatste verdedigingslinie. Hij moest controleren en bevestigen dat de kogels in het pistool dummy kogels waren”, zei de openbare aanklager. “Mr. Halls controleerde niet elke kogel die in het pistool zat om te bevestigen dat het een dummy kogel was.” Halls ontkende dat niet. De procureur pleitte ook dat Halls verantwoordelijk was voor de veiligheid op de set. Daar ging de man niet meer akkoord. “Hij kan niet controleren hoe andere mensen omgaan met vuurwapens”, zei zijn advocaat.

Halls ging volgens zijn advocaat niet in tegen de aanklacht om het “makkelijker te maken voor de familie”.“Iedereen moet beginnen met verwerken en verder gaan”, zei ze. “Mr. Halls heeft veel pijn en een groot trauma.”

Omdat de man ook aanwezig was in het kerkje op de set waar het dodelijk schietincident plaatsvond, zal hij waarschijnlijk ook getuigen tijdens het proces tegen Baldwin in mei.

© REUTERS

(sgg)