Kinderen van Nieuwerkerken speuren zaterdag naar gouden ei

Op zaterdagochtend lost de gemeente een foto via haar sociale media. Daarop staat de locatie waar het gouden ei verstopt ligt. Zaterdag 25 gebeurde dat al een eerste keer. Toen lag het ei verstopt in de speelweide van Kozen. Kobe en Ruben Appeltans waren er als de kippen bij om het gouden ei te vinden. Zij mochten dat op het gemeentehuis omruilen voor een paasmand. Wie dat ook graag wil, houdt zaterdag 1 april (geen grap!) of zaterdag 8 april best de sociale media van Nieuwerkerken in het oog. len

Kobe en Ruben vonden het allereerste gouden ei — © RR