Tim Merlier debuteert op zijn dertigste in de Ronde van Vlaanderen (en heeft er zin in): “Wout stuurde me dat mijn selectie terecht was”

Belgisch kampioen Tim Merlier droomde ervan om met ‘The Wolfpack’ Parijs-Roubaix te rijden, maar het wordt zelfs méér. Zondag debuteert hij op zijn dertigste in de Ronde van Vlaanderen. “Ik kreeg woensdagavond een telefoontje. Ineens deed mijn heup na de val op de Berg ten Houte minder pijn. Hadden ze me op 1 januari gezegd dat ik vijf keer zou winnen en deze dubbel zou rijden, ik had onmiddellijk getekend”, bekent de dubbele Belgisch kampioen.