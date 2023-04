ONZE STERREN. Slaat Mathieu van der Poel voor de derde keer in vier jaar toe? Maar ook Wout van Aert en Tadej Pogacar willen hun afspraak met geschiedenis niet missen

Vraag de bakker, beenhouwer, kapster of kassierster wie deze Ronde van Vlaanderen zal winnen en je krijgt altijd dezelfde drie namen: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Dé vraag van één miljoen is niet wie de topfavorieten zijn, maar wie op de Minderbroedersstraat in Oudenaarde de 107de editie van de Ronde van Vlaanderen wint. Volgt Mathieu van der Poel zichzelf op? Haalt Tadej Pogacar twaalf maanden later zijn gram? Of hebben we voor het eerst sinds Philippe Gilbert in 2017 met Wout van Aert opnieuw een Belgische winnaar.